The Kik-zanger was een ‘heftige’ puber: Ik feestte, nam xtc en blowde als een malle

Emma (16) blaast jury The Voice omver met ‘beestach­tig’ goede stem

8 november De 16-jarige Emma Boertien uit Almelo heeft vanavond de jury van The Voice of Holland omver geblazen met haar versie van het lied My Way van Frank Sinatra. Boertien, die ‘belachelijk goed’ was, is daardoor een ronde verder.