The Golden Girls-actrice Betty White (99) overleden

De actrice overleed in haar woning in Carmel, Californië. Het overlijden van White kwam onverwacht. Een paar dagen geleden nog maar postte ze een tweet waarin de Amerikaanse actrice een interview met tijdschrift People aankondigde. Ze schreef dat ze niet kon geloven dat ze 100 jaar zou worden.



In het interview vertelt ze hoe ze zo lang gezond en fit heeft weten te blijven. Volgens de charmante en scherpzinnige actrice was het een combinatie van een goede gezondheid, geluk en liefde voor haar werk. Gezond eten deed ze eigenlijk niet, zo bekende ze. ,,Ik probeer groene dingen te vermijden. Volgens mij werkt het’’, grapte ze. En in een eerder interview met AP zei ze: ,,Probeer je niet jonger voor te doen, maar houd je geest open. Blijf geïnteresseerd in dingen. Er zijn genoeg dingen die ik niet meer mee zal maken in mijn leven, maar ik blijf er wel steeds nieuwsgierig naar.’’

Tot op hoge leeftijd actief

White was niet van het televisiescherm weg te denken. Ze kreeg vooral bekendheid door haar rollen in de series The Golden Girls en Hot in Cleveland en de film The Proposal. In de serie The Golden Girls speelde ze de hoofdrol, het personage Rose Nylund. De serie was van 1985 tot 1992 te zien en gaat over vier oudere vrouwen die samen in Miami wonen. In Nederland werd de serie vanaf 1986 uitgezonden bij de Vara. White won diverse prijzen voor haar rol, waaronder diverse Emmy's.

Op hoge leeftijd speelde White nog steeds in de serie ‘Hot in Cleveland’, tot de serie eind 2014 van de buis werd gehaald. ,,Het is ongelooflijk dat ik nog steeds in deze business zit en dat het publiek me nog steeds verdraagt’', zei ze tijdens de Emmy Awards-ceremonie in 2018, waar ze werd geëerd voor haar imposante carrière.

Ongekend populair

White was in de Verenigde Staten ongekend populair. In 2011 kwam uit een peiling van Reuters/Ipsos naar voren dat de destijds 89-jarige actrice de meest geliefde ster van het land was. 86 procent van de mensen had een positieve mening over White, die daarmee hoger scoorde dan collega’s als Denzel Washington en Sandra Bullock.

White trouwde drie keer, maar had geen kinderen.

Betty White krijgt een award voor haar hele oeuvre uit handen van actrice Sandra Bullock. © REUTERS

Golden Girls Betty White (links), Rue McClanahan en Bea Arthur. © REUTERS