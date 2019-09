The Devil Wears Prada wordt musical met Elton John-muziek

Taylor Swift op Europese festivals, maar slaat Pinkpop over

17 september Taylor Swift doet volgend jaar zomer verschillende grote festivals in Europa aan. Zo is ze voor het eerst in jaren weer in België te vinden. Nederland ontbreekt echter in het lijstje. Pinkpop-baas Jan Smeets laat desgevraagd weten dat hij de zangeres niet heeft weten te strikken.