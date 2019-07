The Dead Don't Die: Langs de grenzen van het belachelijke

Ex George Michael gearres­teerd na beklimmen dak overleden zanger

3:33 De ex van George Michael is gearresteerd omdat hij het huis van de overleden zanger 'aanzienlijke schade' zou hebben toegebracht. Fadi Fawaz werd in handboeien afgevoerd nadat buren hem op het dak hadden gezien van het miljoenenpand in Regent's Park.