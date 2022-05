The Black Keys schreven album in tien dagen: ‘We hebben een soort natuurlijke chemie’

Tien jaar lang speelden ze in undergroundtentjes en had het grote publiek nog nooit van The Black Keys gehoord. Maar het is goedgekomen met Dan Auerbach (zang en gitaar) en Patrick Carney (drums). Na tien jaar ploeteren kwamen tien gouden jaren. In het afgelopen decennium scoorden ze hits met Lonely Boy, Little Black Submarines en Gold on the Ceiling en wonnen vele Grammy’s.