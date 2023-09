That ‘70s show-acteurs schreven brief ter verdediging in verkrachtingszaak Masterson: ‘Goede invloed’

That ‘70s show -collega's Ashton Kutcher en Mila Kunis hebben vlak voor de veroordeling van oud-collega Danny Masterson hun steun aan hem betuigd. In de brieven, die in handen zijn van journalist Tony Ortega, benadrukken de acteurs de hechte vriendschap die ze met Masterson hebben sinds ze samen in de sitcom hebben gespeeld. Masterson werd donderdag veroordeeld voor het verkrachten van twee vrouwen .

Kutcher omschrijft Masterson in zijn brief als een ‘buitengewoon eerlijk persoon’ . ,,Hij heeft niets dan een goede invloed op mij gehad”, aldus de acteur. Ook zei hij dat Masterson de reden was dat hij nooit in de valkuilen van het ‘typische Hollywood-leven vol drugs’ was beland. ,,Het opgroeien van zijn dochter zonder een aanwezige vader zou op zichzelf al een onrecht zijn”, besloot hij zijn brief.

Mila Kunis beaamde de beweringen van Kutcher en voegde eraan toe dat het een ‘voorrecht’ was geweest om deel uit te maken van het leven van Masterson. Ze noemde zijn rol van vader en echtgenoot als ‘niets minder dan buitengewoon’.

Geweldige vader

Ook de vrouw van Masterson, Bijou Phillips, heeft altijd vastgehouden aan de onschuld van haar man. ,,Danny is letterlijk een levensreddende partner geweest voor me”, schreef ze in een brief aan de rechtbank. Ze omschreef Masterson als ‘geweldige vader’ voor hun dochter, die ‘het lichtpuntje is in vele jaren van crises en onzekerheid’. ,,We hebben hem harder nodig dan u zich kan voorstellen. Ik weet dat hij veroordeeld is voor ernstige misdaden. Maar de man met wie ik getrouwd ben, is alleen maar een buitengewone echtgenoot voor me geweest en een toegewijde vader voor onze dochter.’’

Masterson kreeg een straf van dertig jaar tot levenslang opgelegd. Hij gaat in hoger beroep. De 47-jarige acteur zou de vrouwen tussen 2001 en 2003 seksueel misbruikt hebben in zijn huis in Hollywood. De acteur zou met de vermeende verkrachting zijn weggekomen door steun van Scientology, de kerk die hij aanhangt en waarvan zijn vermeende slachtoffers oud-lid zijn.

In That ’70s show speelde Masterson de rol van Steven Hyde. Hij was in alle acht seizoenen te zien. Later speelde hij ook nog in series als Men at work en The Ranch.

