Terwijl Jinek statement maakt over incidenten duikt er een stripper op bij Vandaag Inside

Eva Jinek begon haar talkshow met een verklaring. Gisteravond werd het programma onderbroken door YouTubers die in een geel hesje een statement wilde maken tegen het WK in Qatar. ,,Dat was de derde keer in korte tijd dat onze talkshow werd verstoord”, vertelt Jinek. ,,Dit programma is opgericht om aandacht te besteden aan maatschappelijke discussies en we vinden het heel belangrijk om dit te doen in een live-uitzending met publiek erbij. Maar niet op deze manier.”



De redactie van de talkshow wist niets van deze acties, bezweert Jinek. ,,Wij en ikzelf zouden nooit meewerken aan een vooropgezet plan. Dat hebben wij nog nooit gedaan, nu ook niet. Los daarvan: dit mag niet gebeuren. Wij zijn natuurlijk verantwoordelijk voor alles wat in deze studio gebeurt. Deze incidenten zijn voor ons een les. Zoals wij het tot nog toe geregeld hadden, was blijkbaar niet genoeg. We hebben de maatregelen aangepast en hopen oprecht dat dit nooit meer gebeurt.”



John van den Heuvel die gisteren te gast was, had eerder vandaag aangekondigd niet meer aan te schuiven bij Jinek als de beveiliging niet beter op orde kwam. ,,De politie was ook not amused en heeft gezegd: ‘Zolang dit zo speelt, hebben wij liever niet meer dat je naar talkshows gaat. We kunnen jouw veiligheid daar niet garanderen’.”