TERUGKIJKEN | Kijk hier de Songfestival Aftelshow met Lenny Kuhr in zijn geheel terug

15:47 Ruim 1,1 miljoen mensen zagen gisteravond hoe student Fabiano (23) de deskundigen van I can see your voice compleet om de tuin leidde. Zelden waren de kenners er zo zeker van dat een kandidaat kon zingen, maar niets bleek minder waar. ,,Ik baal zo erg, dit is zo’n mindfuck.’’