‘Terror Theo’ over vrijwillig vertrek uit Big Brother: Ik moest te veel toneelspelen

Nummer 1-album, filmhoofd­rol én een nieuwe vriendin: 2021 is nu al het jaar van Harry Styles

13 januari De decembercover van Vogue waarop hij als eerste man ooit én in jurk poseerde, was slechts een voorproefje. 2021 is nog jong, maar draagt nu al de stempel van Harry Styles (26). Afgelopen weekend bekleedde zijn album wereldwijd de hoogste plaats in de hitlijsten. In de bioscoop schittert hij binnenkort naast Brad Pitt en in het echte leven pronkt sinds deze week de actrice Olivia Wilde aan zijn zijde.