Tenet passeert 500.000 bioscoopbezoekers in Nederland

Daarmee is de film, met John David Washington en Robert Pattinson in de hoofdrollen, tot nu toe goed voor een totale opbrengst van ruim 5,4 miljoen euro. De film is de eerste grote titel die uitkwam na de wereldwijde sluiting van de bioscopen. In Nederland draait Tenet nu zo’n vier weken.

Begin september werd bekend dat Tenet wereldwijd al 100 miljoen dollar in het laatje had gebracht, ondanks de coronacrisis waardoor veel bioscopen nog gesloten waren of slechts beperkt publiek in de zalen lieten. Het moet nog blijken of de film uiteindelijk winst maakt. Tenet had een productiebudget van 200 miljoen dollar, waar nog een flink bedrag bovenop kwam voor de marketing van de film.