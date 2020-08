Tenet dankt veel aan James Bond

Ab Zagt

Als jongetje van een jaar of 7 zag regisseur Christopher Nolan samen met zijn vader de James Bond-film The Spy Who Loved Me (1977) in de bioscoop. Het maakte op hem een onuitwisbare indruk. Vooral het moment waarop de auto van 007 - de Lotus Submarine - het water inreed en in een duikboot veranderde, is hem altijd bijgebleven.

Volledig scherm Elizabeth Debicki en John David Washington in een scène uit Tenet. © Warner Bros

,,De sensatie die ik toen als kind ervoer, wil ik ook in mijn films overbrengen bij het publiek", laat Nolan via een zoomverbinding vanuit Los Angeles weten. ,,Het is al heel lang mijn streven geweest om ook een spionagefilm te maken. Dat heb ik nu met Tenet voor elkaar gekregen."

De invloed van de James Bond-reeks is duidelijk waarneembaar in de nieuwe film van Nolan. Er is een spectaculaire introductie (een aanslag op het operagebouw van Kiev), er is een Bondgirl (gespeeld door Elizabeth Debicki) op wie de naamloze agent (een rol van John David Washington) verliefd wordt, een spraakmakende actiescène met een vliegtuig en er is een schurk (Kenneth Branagh) die de macht heeft de wereld te vernietigen.

Maar Tenet is veel meer dan een Bond-imitatie. De film is ambitieuzer van opzet. Er wordt met tijdzones gegoocheld, wat het verhaal extra gecompliceerd en intrigerend maakt. Dat is geen wonder, want Nolan liep ruim tien jaar rond met het plan om deze spionagethriller te maken. ,,In een van mijn eerste films, Memento (2000), was ik al bezig met het spelen met tijd. Dat concept heb ik nog meer uitgewerkt in Tenet. De uitdaging is dat het wel logisch in elkaar steekt.''

Volledig scherm Regisseurr Christoper Nolan. © EPA

Escher

Gevraagd naar mogelijke invloeden op zijn werk, noemt Nolan meteen de naam van de Nederlandse graficus Maurits Cornelis Escher (1898-1972). Die maakte wiskundig verantwoorde afbeeldingen van onmogelijke trappenhuizen en gebouwen die de toeschouwer in optisch opzicht in verwarring brengen. ,,Escher was zeker een visuele inspiratiebron voor mij", laat Nolan weten. ,,Zijn werk heeft mij geholpen bepaalde elementen in mijn verhaal in scène te zetten."

Een andere invloed op het script is de Duitse Faust-legende. Dat meent althans Kenneth Branagh, ook aanwezig via een zoomverbinding. ,,Mijn personage heeft duidelijk zijn ziel aan de duivel verkocht, net als Faust deed. Dat maakt hem extra gevaarlijk en onberekenbaar. Hij is een man die, ondanks zijn echtgenote en kind, een enorm eenzaam mens is."

Naast Escher heeft nog een Nederlander invloed gehad op Tenet. Opnieuw werkte Nolan samen met de Nederlandse cameraman Hoyte van Hoytema, met wie hij eerder Interstellar en Dunkirk maakte. In een eerder interview zei de regisseur over hun samenwerking: ,,Onze werkverhouding is heel bijzonder. We praten natuurlijk over de aanpak, maar soms gaat het ook heel instinctief. Dan zijn we muzikanten die naar harmonie zoeken. Een cameraman als Hoyte is net zo belangrijk als de hoofdrolspeler in mijn film."

Hoogtevrees

Aan de cast van Tenet stelde Nolan hoge eisen. Zeker hoofdrolspeler John David Washington had het zwaar te verduren. Over zijn conditie - hij is een voormalige Amerikaanse footballspeler - bestond geen twijfel. Toch moest hij dikwijls op zijn tanden bijten om aan de eisen van de regisseur te voldoen. ,,Eén scène speelde zich af in een heel hoog gebouw in Mumbai. Aangezien ik last van hoogtevrees heb, was dat verreweg het zwaarste wat ik moest doen", aldus Washington.

Of Tenet, waarvan de première door de coronacrisis diverse keren is uitgesteld, het dramatische bioscoopseizoen kan redden, is misschien wel het spannendst. Nolan heeft als een leeuw gevochten om zijn film op zo groot mogelijke bioscoopschermen te kunnen laten vertonen. Als het publiek toehapt, kan een belangrijk deel van de schade worden ingehaald. De producenten van de nieuwe James Bond-film No Time to Die zullen de ontwikkelingen op de voet volgen. Het zal aangeven of het de moeite loont om de zwanenzang van Daniel Craig als 007 in november in première te laten gaan.

Volledig scherm Regisseur Christopher Nolan. © Getty Images

Volledig scherm De naamloze hoofdpersoon van spionagethriller Tenet, gespeeld door John David Washington, moet de wereld van de ondergang zien te redden. © Warner Bros