Tenacious D in Rotterdam: wat weet jij van de band?

Rob Kemps gaat met collega nieuw muziekpro­gram­ma maken: ‘Jullie kennen hem absoluut’

Zanger Rob Kemps gaat in september met een collega een nieuw programma opnemen over muziek. Dat vertelde de Snollebollekes-zanger dinsdag in het NPO-programma Opium. Hij wilde niet melden wie de collega was, maar ‘jullie kennen hem absoluut’, verklapte hij aan presentator Cornald Maas.