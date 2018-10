Temptation's Pommeline en Fabrizio zijn verloofd

De oud-deelnemers van Temptation Island maakten het blijde nieuws vandaag op hun Instagram-pagina's bekend. “Hij stal mijn hart, dus nu steel ik zijn achternaam. Ik zei ‘ja’!” schreef Pommeline bij een foto van haar splinternieuwe verlovingsring. Fabrizio deelde een filmpje van het aanzoek met de tekst "Who ever thought this day would come... She said Yes!"



Pommeline Tillière sloeg als verleidster in het seizoen van 2017 de Nederlands Merijn aan de haak, die daarvoor zijn vriendin Lisa aan de kant zette. Maar die relatie liep na een klein jaar op de klippen. Verleider Fabrizio Tzinaridis werd in het seizoen van 2018 verliefd op Daniëlle, maar dat was niet wederzijds.