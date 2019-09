Temptation-Pommeline laat enorme tattoo van Fabrizio verwijderen

De stellen die ieder jaar aan Temptation Island deelnemen mogen niks loslaten over hun relatiestatus tot het seizoen ten einde is gekomen. Bij Pommeline en Fabrizio is dat echter niet helemaal gelukt: al na enkele uitzendingen draaide de geruchtenmolen op volle toeren. De twee zouden namelijk niet meer een koppel vormen en Fabrizio zou zelfs al de liefde hebben gevonden bij een andere dame. Iets waar hij ook openlijk voor uitkwam op zijn kanalen op sociale media.



Ondanks alle roddels en de bevestiging van Fabrizio, hadden sommige fans van het stel nog de hoop dat het allemaal om een mediastunt zou gaan. Zij geloofden en geloven misschien nog steeds in een goede afloop. Toch lijkt het er nu op dat Fabrizio en Pommeline daadwerkelijk uit elkaar zijn.



Pommeline deelde gisteren namelijk video’s waarin te zien was hoe de enorme tattoo van Fabrizio’s hoofd op haar scheenbeen werd verwijderd door middel van lasertechniek. De blondine bedankte de salon even later op Instagram en showde foto’s van haar been, volledig ingepakt met verband.