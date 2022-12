Televisiemaker Han Peekel, die Peter R. de Vries als laatste interviewde, overlijdt tijdens vakantie

Televisiemaker Han Peekel is overleden. Zijn dochter heeft het bericht over zijn overlijden bevestigd. Peekel is 75 jaar geworden.

Peekel overleed onverwacht tijdens een vakantie op Bali, waar hij vaker naartoe ging om de Nederlandse kou te ontlopen, zo zegt zijn dochter. De televisiemaker en producent die in Blaricum woonde, wordt begraven in het familiegraf in Laren, bij zijn vrouw en zijn moeder. Wanneer hij terugkomt naar Nederland en wanneer de uitvaart is, is nog niet bekend.

De geboren Rotterdammer, die als laatste Peter R. de Vries interviewde, werd in de jaren tachtig en negentig bekend als presentator van het AVRO-programma Wordt Vervolgd, waarin kinderen imitaties van Donald Duck, Woody Woodpecker en Roadrunner deden. Hij was maar liefst zeventien jaar het gezicht van het programma en viel op vanwege zijn felgekleurde colberts en zijn vrolijke strik. Peekel werd tot in lengte van jaren aangesproken over het stripprogramma. ,,Dan zit ik in restaurant en staat er ineens een volwassen man aan mijn tafel om spontaan Donald Duck of Woody Woodpecker na te doen", zei hij vorig jaar in een interview met deze site.

Maar daarnaast maakte Peekel diverse platen met Nederlandstalige chansons en werkte hij als dj en documentairemaker. Eind jaren zeventig ontving hij een Edison voor zijn betekenisvolle programma’s. Ook schreef hij boeken over kleinkunst, Theater Carré en Louis Davids.

Vorig jaar voltooide hij voor Omroep MAX de docuserie: 70 jaar TV Je beste vriend. De televisiemaker sprak veertig televisiemakers, onder wie dus Peter R. de Vries, die allen één ding gemeen hadden: de passie voor televisie. De reeks was geschoeid op de leest van het TV Monument, een programma waarin hij vanaf 2009 bekende Nederlanders portretteerte. ,,De impact van televisie is altijd groot gebleven", stelde hij. ,,Volgens wetenschappelijke gegevens kijken we gemiddeld drie uur en 22 minuten televisie. Dat is meer tijd dan er wordt besteed aan partners, kinderen, of het lezen van een mooi boek. Het is het vertrekpunt van deze serie: televisie als huisgenoot.”

Peekel verdeelde de reeks in vier thema’s: TV als trooster, nar, verteller en onruststoker. ,,Toen Swiebertje bij Saartje in de keuken een stuk boterkoek at, hadden we er een vriend bij. Onder troost-tv versta ik ook de liefdesprogramma’s. De huwelijksmakelaar, maar ook als stervensbegeleider. Denk aan programma’s als De Kist, Over Mijn Lijk, Leven voor de dood. Als nar hadden we Van Kooten en De Bie, Pisa, Kopspijkers en nu Even Tot Hier en Zondag met Lubach.”

Han Peekel tijdens een Wordt Vervolgd Clubdag



Han Peekel maakte zich geen zorgen dat televisie ging verdwijnen. ,,De krant is ook niet verdwenen. Jongeren kijken ook naar andere media. Social media, YouTube, ook een afgeleide van tv trouwens, maar waarom zouden ze niet naast elkaar kunnen bestaan? Paul de Leeuw vertelde dat zijn zonen vaak op hun telefoon kijken. Tot ze er horendol van worden en toch weer voor een groot scherm zitten. En dan ontstaat er toch weer dat nostalgische moment: van samen tv kijken. Het gevoel van natte haren, chips en cola. Dat gaat echt niet verdwijnen.”