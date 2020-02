Teleurgestelde Rossana staakt strijd tegen AvroTros, Opgelicht-item blijft online staan

GEEN HOGER BEROEPAvroTros hoeft de uitzending van het programma Opgelicht?! over de hondenopvang van Rossana Kluivert op Curaçao definitief niet offline te halen of te rectificeren. Kluivert heeft na lang wikken en wegen besloten de strijd tegen de omroep te staken. ,,Er komt geen hoger beroep”, laat advocaat Royce de Vries vandaag aan deze nieuwssite weten.

,,Rossana is teleurgesteld dat Opgelicht?! niet veroordeeld is tot een rectificatie, maar zij is blij dat in de procedure uitdrukkelijk is erkend dat geen sprake is geweest van oplichting, fraude of bedrog”, meldt De Vries. ,,Vanaf nu wil Rossana zich richten op de positieve dingen en de toekomst: het verminderen van het hondenleed op Curacao

Uitspraak

De rechter constateerde vorige maand in een gerechtelijke uitspraak dat de foundation van Rossana niet wordt beticht van misleiding, manipulatie of bedrog. ,,Van de door KDRF gestelde opeenstapeling van feitelijke onjuistheden, lichtvaardige beschuldigingen en tendentieuze beweringen is geen sprake. Er is dan ook geen reden de uitzending offline te halen of te rectificeren”, oordeelde de rechter.

In een reactie houden Rossana en Nino vol dat er sprake is van feitelijke onjuistheden in de uitgezonden reportage. ,,Wij vinden het jammer dat het programma niet hoeft te rectificeren, maar wij vinden het positief dat in de rechtszaak duidelijk naar voren is gekomen dat er geen sprake is van oplichting, fraude of financiële malversaties en dat de reportage, zoals bevestigd in het vonnis, een aantal onjuistheden en onzorgvuldigheden bevat.”

Hoor en wederhoor

De persrechter van de rechtbank Midden-Nederland zei over de betwiste onjuistheden. ,,Mevrouw Kluivert heeft gesteld dat er zestien punten zijn waarin ze onterecht beschuldigd is. Dat ging dan om haar Dog Rescue Center op Curaçao. De voorzieningenrechter heeft die zestien punten ook bekeken en vindt dat die voor het grootste deel wel op feiten zijn gebaseerd.”

Volgens de rechter is er ook wel degelijk hoor en wederhoor toegepast. ,,Er is voor het programma ook veel contact geweest met haar en haar advocaten. Zij mocht ook een interview opnemen, maar niet live in de uitzending, zoals mevrouw Kluivert alleen maar wilde. En dat is ook het goed recht van het programma om dat niet op die manier te doen”, zei de persrechter.

Opgetogen