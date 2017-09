Telescoop uit Bond-film zwaar beschadigd door orkaan Maria

Volgens de website Astronomy Now heeft de orkaan grote gaten geslagen in de 300 meter grote schotel. Dit kwam doordat een grote antenne boven de schotel werd omgeblazen. Ook zijn diverse onderdelen van de enorme installatie weggewaaid.



Het is nog niet duidelijk hoelang het gaat duren totdat alle schade is gerepareerd. Arecibo is de op een na grootste radiotelescoop ter wereld. Behalve in GoldenEye speelde de locatie ook een grote rol in andere films als Contact, Species en Bad Boys II.