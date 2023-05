Teenslippers op rode loper, ‘kiekeboe-bh’s’ en jurk met 60.000 stukjes glas: de opvallendste outfits in Cannes

met foto'sHet festival van Cannes is naast een filmevenement ook een groot modefeest. Beroemdheden verschenen de afgelopen weken in bijzondere outfits op de rode loper, zoals Jennifer Lawrence die een galajurk combineerde met teenslippers en Alicia Vikander in een japon waaraan 1700 uur was gewerkt. Dit zijn de opvallendste ensembles.

Bij de opening van het Festival de Cannes stal de Amerikaanse actrice en modemuse Elle Fanning (25, bekend van Maleficent) de show. Ze droeg een speciaal voor haar gemaakte jurk van Alexander McQueen, met talloze met de hand aangebrachte kristallen. ,,Mijn kaak ligt nog steeds op de grond’’, zei Fanning tegen Vogue over haar opengevallen mond. Ze noemt het een ‘droomjurk’ en een kunstwerk.

Het Zweedse topmodel Elsa Hosk (34) verscheen in Cannes met een jurk van ‘onze’ Viktor & Rolf. Het ontwerp is onderdeel van de collectie waarmee de twee onlangs voor ‘totale verwarring’ zorgden bij de Haute Couture Week in Parijs, omdat de jurken ondersteboven of scheef zaten, zoals te zien bij Hosk:

Een van de modetrends in Cannes was de ‘peekaboo bra’, oftewel de ‘kiekeboe-bh’, aldus het gezaghebbende Vogue: een jurk waarbij aan de bovenkant net een stukje bh zichtbaar is, of in elk geval lijkt te zijn. Naast actrice Scarlett Johansson (38) deden meer sterren mee:

Het is al langer een trend om een beetje lingerie te laten zien, of in sommige gevallen heel veel. Het Russische supermodel Irina Shayk (37) deed dat vrij rigoureus:

De Zweedse actrice Alicia Vikander (34, bekend van Tomb Raider) droeg een bijzondere strapless jurk van Louis Vuitton, met daarop minuscule staafjes van glas die eerst van hun kleur waren ontdaan en vervolgens zilverkleurig waren gemaakt. In totaal zaten er 60.000 staafjes en steentjes op de jurk. Het aanbrengen ervan kostte 1700 uur, waarna het in elkaar zetten van de jurk ook nog 150 uur duurde, aldus Harper’s Bazaar.

Hollywoodster Jennifer Lawrence (32) droeg een rode jurk van Dior, maar kwam vooral in het nieuws omdat ze haar hoge hakken verruilde voor zwarte teenslippers. Omdat het lekker zit, maar wellicht ook als protest. In 2015 werd een groep vrouwen in Cannes weggestuurd bij een filmvertoning omdat ze platte schoenen droegen. Hoewel de organisatie zei dat dit geen echte regel was, stond die wel bekend als een soort ongeschreven, seksistische afspraak. Meerdere sterren protesteerden er al tegen door op blote voeten in Cannes te verschijnen, onder wie Julia Roberts en Kristen Stewart.

En dan waren er nog bijzondere outfits van...

Supermodel Noami Campbell

Actrice Helen Mirren

Actrice Fan Bingbing

Nog eens Irina Shayk

Actrice Natalie Portman

Topmodel Heidi Klum

