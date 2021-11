Ted Danson pakt de woke-beweging aan

Oplettende kijker ontdekt ‘schild­klier­kan­ker’ Paulien Cornelisse in uitzending Jinek: ‘Zelf nooit gezien’

De ‘beginnende schildklierkanker’ die begin dit jaar werd gevonden bij Paulien Cornelisse werd ontdekt door een oplettende kijker toen ze te gast was bij Jinek. Dat vertelde de schrijfster en cabaretière gisteravond in het programma, waar ze opnieuw aan tafel zat om te vertellen over haar nieuwe cabaretshow.

21 november