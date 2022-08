Taylor Swift wint prijs voor video van het jaar bij MTV VMA's

In de categorie Video Of The Year moest Taylor Swift het opnemen tegen Doja Cat (Woman), Drake ft. Future & Young Thug (Way 2 Sexy), Ed Sheeran (Shivers), Harry Styles (As It Was), Lil Nas X, Jack Harlow (INDUSTRY BABY) en Olivia Rodrigo (brutal).

De prijzen werden zondagavond uitgereikt in het Prudential Center in de stad Newark in New Jersey. De prijs voor het lied van het jaar ging naar Billie Eilish, met het nummer Happier Than Ever. Billie Eilish won het van medegenomineerden Adele (Easy On Me), Doja Cat (Woman), Elton John & Dua Lipa (Cold Heart (PNAU Remix)), Lizzo (About Damn Time) en The Kid LAROI & Justin Bieber (STAY).