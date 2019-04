Taylor Swift verschijnt opeens in Nashville bij megavlinder

Di-rect weet na twintig jaar wat ze willen: ‘We zullen nooit meer inzetten op succes’

14:42 In de twintig jaar dat Di-rect bestaat scoorden ze meerdere hits, speelden ze grote festivals plat en gingen ze op tour in Italië en Indonesië. Toch is dat succes niet belangrijk en soms zelfs een stoorzender, zegt leadzanger Marcel Veenendaal in de tweede aflevering van Bondig, over de rockband Di-rect. ‘We zullen nooit meer inzetten op succes.’