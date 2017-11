Taylor Swift lanceert vierde single

Gisteren kondigde de zangeres al aan dat er een nieuw nummer aan zat te komen rond middernacht aan de oostkust van de VS. Ze deelde toen in drie verschillende posts zinnen uit het nummer, één daarvan bleek later de titel van het liedje te zijn.



In Call It What You Want bespreekt de 27-jarige onder meer haar recente afwezigheid van social media. ,,Niemand heeft in maanden iets van me gehoord, het gaat beter met me dan ooit", zingt ze in het liedje. Ze heeft het daarin ook over haar nieuwe liefje, de relatief onbekende acteur Joe Alwyn, die ze 'een dagdroom' noemt.



In augustus bracht Taylor het eerste nummer van haar nieuwe album uit, Look What You Made Me Do. Later volgden Ready For It en Gorgeous.