Taylor Swift komt met derde concert in Johan Cruijff ArenA

Swift kondigde eerder al shows op 5 en 6 juli 2024 aan, maar daar komt nu een derde concert bij op 4 juli. Naar de komst van de zangeres wordt door Swifties reikhalzend uitgekeken. Haar laatste optreden in Nederland was in 2015. In de Arena pakt ze volgend jaar, naar verwachting, uit met een setlist van 44 nummers, die verdeeld zijn in tijdperken (eras).