Taylor Swift komt komende nacht wederom met nieuw album: Evermore

Dotan ontmoet de paus: ‘Ik zal veel coronates­ten moeten doen’

9 december Zanger Dotan bereidt zich voor op een bijzondere ontmoeting met de paus. Dotan, artiestennaam van Dotan Dahan, is de eerste Nederlandse artiest ooit die in het Vaticaan zal optreden en op kerstavond te zien is in de kerstshow van Italië, die qua grootte vergelijken is met in Nederland All You Need is Love.