Taylor Swift harkt meeste VMA-nominaties binnen

Taylor Swift heeft volgende maand grote kans om in de prijzen te vallen bij de uitreiking van de MTV Video Music Awards (VMA). De zangeres is acht keer genomineerd, heeft de muziekzender bekendgemaakt.

SZA volgt met zes nominaties en Doja Cat, Kim Petras, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Olivia Rodrigo en Sam Smith maken allen vijf keer kans. Al deze artiesten strijden met elkaar in de belangrijkste categorie Video of the Year. Swift is daarin genomineerd met Anti-Hero, Doja Cat met Attention, Cyrus met Flowers, Minaj met Super Freaky Girl, Rodrigo met Vampire, SZA met Kill Bill en Smith en Petras met Unholy.

Swift kan tijdens de ceremonie historie schrijven door de meest bekroonde artiest ooit te worden. Daarvoor moet ze wel minstens zes van haar acht nominaties verzilveren. De zangeres heeft momenteel 14 VMA’s in haar kast staan. Ze staat daarmee net achter Beyoncé (16) en Madonna (20). Swift kan ook de eerste artiest worden die vier keer de award voor Video of the Year wint.

De VMA’s worden op 12 september uitgereikt in het Prudential Center in Newark, New Jersey.

