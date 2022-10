Taylor Swift blijft imponeren: ook vijfde album in drie jaar van topkwaliteit

De pandemie leverde Taylor Swift (32) twee prachtig folkrockalbums én twee opnieuw opgenomen popplaten op. Dat laatste koppel is onderdeel van Swifts reactie op een ruzie over muziekrechten die haar zonder de volledige zeggenschap over haar eerste zes albums achterliet.

Te midden van zulke stress én productiviteit is het niets minder dan wonderbaarlijk dat Swifts nieuwe studioalbum wederom van topkwaliteit is. Des te knapper is het dat Swift wederom een geheel nieuwe muzikale richting onderzoekt.

Gedaante van hedendaagse elektropopsongs

Van de sobere gitaarliedjes op Evermore en Folkore zijn hoogstens nog de geraamtes over: de introspectieve teksten over gebroken relaties, de pijn van het opgroeien en andere levenstwijfels. Maar ze hebben dit keer de gedaante van hedendaagse elektropopsongs.

De ingetogenheid is ook overeind gebleven: telkens als je na een zoemende synthezieraanloop een groots opgezet poprefrein verwacht, houdt Swift in. Dat is even wennen, maar maakt van Midnights juist krachtiger. Zonder de meezingrefreinen nopen songs als Anti-Hero en Snow on the Beach juist extra tot luisteren.

De eerste is een fraai klein gehouden, maar zeer aanstekelijke, eightiespopsong die luistert als een bezoek aan de psycholoog: I have this thing where I get older, but just never wiser/ Midnights become my afternoons/ When my depression works the graveyard shift/All of the people I’ve ghosted stand there in the room.

De tweede is een samenwerking met dreampopkoningin Lana del Rey. De fluisterzachte samensmelting van de stemmen én stijlen van de twee is een van de hoogtepunten van het album.

Warmbloedige plaat

Ook heel goed geslaagd: de triphopballad Maroon. Zonder vocale uithalen of een zware productie stort Swift haar hart uit over een misgelopen liefde: How the hell did we lose sight of us again?/Sobbing with your head in your hands/Ain’t that the way shit always ends?

Net zoals Madonna deed met haar album Ray of Light uit 1997, toont Swift maar weer eens aan dat elektronische popmuziek niet gelijk staat aan vrieskou op het emotionele vlak. Midnights is ondanks de koele, soms zelf donkere productie, een warmbloedige plaat, die haar grote talent als songschrijver nog maar eens vol in de etalage zet.

Zo lang het Swift lukt haar zielenroerselen zo ongefilterd in haar liedjes te verwerken, kan ze met gerust hart een slopend gemiddelde van één album per jaar aanhouden.

