Tassenontwerpster Kate Spade (55) overleden

Masmeijer wil toch naar eigen rechtszaak: ik ben niet bang

16:17 Voormalig tv-presentator Frank Masmeijer wil in hoger beroep zelf aantonen dat hij vorig jaar in België onterecht is veroordeeld voor drugssmokkel. De oud-showmaster overweegt daarom de strafzaak bij het hof van beroep in Antwerpen zelf bij te wonen, ook al bestaat het risico dat hij direct zal worden aangehouden.