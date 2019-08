Tarantino-monument voor Sharon Tate: seksbom of talentvol actrice?

Markt voor tv-reclame groeit gestaag in Nederland

7:33 De markt voor televisiereclame in Nederland is in de eerste helft van dit jaar gestaag gegroeid in vergelijking met een jaar eerder. Volgens onderzoek van marketingorganisatie Screenforce trokken bedrijven meer geld uit voor tv-spotjes, maar waren er minder adverteerders actief. Grote adverteerders gaven ook minder uit.