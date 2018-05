Tarantino claimt miljoenen van Weinstein

Het totaalbedrag is een optelsom van geld dat Tarantino nog krijgt voor de films Grindhouse, Inglorious Bastards, Django Unchained en The Hateful Eight. Of de regisseur zijn centen ooit krijgt, valt nog te bezien. Hij is inmiddels een van de vele A-sterren, en andere schuldeisers, die hun advocaten op het bedrijf afsturen om geld te innen.



Onder anderen Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Heidi Klum, Jake Gyllenhaal, Rachel McAdams, Meryl Streep, George Clooney en Robert DeNiro zouden nog geld tegoed hebben van TWC. Ook Malia Obama, dochter van voormalig president Barack Obama, zou nog op haar geld wachten. Zij liep vorige zomer stage bij de filmstudio.