Tanja Jess en Charly Luske zoeken naar vorm van relatie die ‘het best bij ons past’

Tanja Jess heeft liever een ‘fantastisch leven met een kerel die vreemdgaat’, dan een man die loyaal is, maar haar niet begrijpt. Dat zegt de presentatrice in een interview met magazine Beau monde , waarin haar relatieproblemen met partner Charly Luske aan bod komen. ,,Mensen zeggen dat wanneer er wat voorvalt met een ander, er iets mis zou zijn tussen twee partners. Maar dat hoeft helemaal niet.”

Eind maart maakte het juicekanaal Roddelpraat - gepresenteerd door Jan Roos en Dennis Schouten - bekend dat Tanja’s man en musicalster Charly Luske (43) vreemd zou gaan . Ze stelden dat het huwelijk tussen de twee beëindigd zou zijn. Jess wilde aanvankelijk niet reageren, maar besloot toch met een statement te komen. Ze erkende relatieproblemen te hebben, maar liet weten dit binnen de privacy van haar gezin op te willen lossen.

Inmiddels zijn Jess en Luske op zoek naar het vinden van een bepaalde vorm in hun relatie, zo vertellen ze in gesprek met Beau monde. ,,Het is work in progress. Als je honderd jaar samen bent, gooi je niet zomaar de handdoek in de ring. Deze roerige periode duurt eigenlijk al langere tijd. We hadden nogal wat op ons bord de laatste jaren”, vertelt Jess, die onder meer terugblikt op de transitie van haar dochter Alice en het werk dat wegviel door de coronapandemie.

Dat hun relatieproblemen breed werden uitgemeten in de media, noemt Jess ‘vervelend’. ,,Dergelijke roerige periodes hebben we eerder gehad en zijn we altijd goed doorgekomen, uit het zicht van de schijnwerpers. Nu is het echter niet gelukt een en ander buiten de publiciteit te houden”, vertelt ze. Het weerhield Luske en Jess er echter niet van om voor hun relatie te vechten. Maar hoe hun toekomst er precies uit komt te zien, is nog een zoektocht.

,,Wat ik wel weet, is dat we sowieso een team blijven en in verbinding met elkaar blijven. Onze basis is heel sterk en er is nog steeds heel veel liefde tussen ons. Wij vinden onze weg wel. Of dat helemaal volgens de tradities is, of zoals andere mensen dat doen, is nog niet duidelijk.”

Volgens Jess is het onzin dat mensen pas een goede relatie hebben als ze niet vreemdgaan. Er zijn nog zoveel andere componenten, luidt haar mening. ,,Ik heb liever een kerel die een keertje vreemdgaat, maar met wie ik een fantastisch leven heb, dan iemand die altijd trouw is, maar me niet respecteert of niet begrijpt.”

Luske sluit zich bij de woorden van zijn vrouw aan. ,,Het ideale gedrag. Wat is dat? Het is niet wat de maatschappij bepaalt, maar wat twee partners met elkaar afspreken. Er is niet één manier om samen te leven, er zijn meerdere vormen. Wij zijn aan het kijken wat het beste bij ons past.”

