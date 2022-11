Tania Kross staat voor groot raadsel in Secret Duets: ‘Ze heeft geen oude benen’

Ze moest haar hersenen flink laten kraken, want Tania Kross kon er vanavond in een nieuwe aflevering van Secret Duets maar niet opkomen: wie was toch die dame achter de muur met die sportieve benen? ,,De medailles heeft ze niet gewonnen voor het zingen”, merkte presentator Jamai Loman droogjes op.

In de zangshow gaan bekende artiesten in duet met iemand die ze niet kunnen zien. Aan de hand van de stem en enkele hints moeten ze raden wie aan de andere kant van een dikke muur staat. Dat kan een professionele zanger zijn, maar ook een BN’er van wie niet bekend is dat die kan zingen.

Het was vanavond de beurt aan Tania Kross om te raden met wie zij een duet zong. De operazangeres moest het op voorhand doen met een paar hints: zeven gouden medailles, drilpudding en een zwaard. ,,Oh men. Weer zo’n grootheid”, verzuchtte ze. Voor de rest van het panel, bestaande uit Gerard Joling, Romy Monteiro en Dave von Raven, was het duidelijk: dit moest om een sporter gaan. ,,Inge de Bruijn?”, opperde Joling voorzichtig.

Eenmaal op het podium kregen zowel Kross als de zittende panelleden een kort voorproefje van het optreden. Samen met de mysterieuze gast zong Kross What a wonderful world van Louis Armstrong. Veel duidelijkheid, behalve dat het misschien een wat oudere dame kon zijn, leverde het korte showtje niet op. Monteiro kon zich trouwens niet voorstellen dat het om een oudere dame zou gaan. ,,De benen.. het zijn niet per se oudere benen”, dacht de musicalster hardop. En, zo verklaarde Joling, die ‘ongelooflijk hoge hakken’ zouden best eens de oorzaak kunnen zijn van die bibberende stem. Voor Von Raven was het eveneens een groot mysterie. ,,Sportieve benen, laat ik dat dan ieder geval zeggen.”

Voor het panel was het nog altijd een raadsel en dus moest er meer gezongen worden. Kross en de dame met de sportieve benen zetten het nummer weer in, terwijl er ondertussen wat stoelen werden weggehaald zodat de mysterieuze gast iets zichtbaarder werd. Maar ook dat bleek niet te helpen. Dave von Raven vroeg daarom maar om een nieuwe hint van presentator Jamai. ,,Het leven zit vol ups en downs”, luidde zijn woorden. Dat was het moment dat er een belletje ging rinkelen bij Joling. ,,Aha! Ik weet ‘m gelijk. Maar ik kan me niet voorstellen dat zij dat is.” Ook Monteiro en Von Raven dachten op het juiste spoor te zitten.

Om erachter te komen of het panel het bij het rechte eind had, werd het duet voor de laatste keer gezongen. Kross liet haar hersenen kraken, maar een antwoord kwam maar niet in haar op. ,,Ik weet het niet. Ik herken de stem dus écht niet.” Om het haar wat gemakkelijker te maken, mocht Joling een hint geven. ,,Jij zit natuurlijk altijd op Curaçao. Je ziet niet alles. Als jij de Nederlandse televisie aanzet bij jou in de middag, dan is het bij ons nog heel vroeg. En dan is ze eigenlijk altijd te zien.” Monteiro vulde aan: ,,Ja, dit is wel een begrip hoor.”

Toen viel er een kwartje bij de operazangeres. ,,Oh, oh, oh! Is het de dame van Nederland in beweging? Olga Commandeur?” Een luid applaus volgde, want ze had het goed. ,,Dit had ik niet verwacht. Wat leuk dit!”, jubelde Kross. De 64-jarige Commandeur bekende na afloop ‘het doodeng’ te vinden, maar kon rekenen op een groot compliment van Kross. ,,Je bent een fantastisch voorbeeld.”

Volledig scherm Tania Kross en Olga Commandeur in Secret Duets © RTL

