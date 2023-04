Talpa: ‘Toekomst Coen en Sander Show niet in gevaar, Sander Lantinga blijft actief voor beide zenders’

De Coen en Sander Show stopte afgelopen jaar als dagelijks programma op Radio 538. Coen Swijnenberg ging de lunchshow doen bij Radio 538 en Sander Lantinga bij de collega's van Radio Veronica. Samen bleven ze op vrijdag nog wel de Coen en Sander Show maken op Radio 538. Die constructie leek niet meer zeker, nadat vandaag bekend werd dat Radio Veronica verkocht wordt aan Het Mediahuis.



,,De verkoop van Radio Veronica aan Mediahuis groep heeft geen invloed op Sanders programma op Radio 538", laat een woordvoerder van Talpa daarentegen weten. Ook zijn dagelijkse programma tussen 16.00 en 18.00 uur op Veronica blijft gewoon voortbestaan. ,,Sander heeft een meerjarig contract bij Veronica en zal dus niet uit de programmering verdwijnen.”



Zo stellig is Lantinga daarentegen niet over zijn toekomst bij Veronica. Hij reageert: ,,Het beste nieuws is dat het radiomerk Veronica blijft bestaan. Wat dat verder betekent is nu nog onduidelijk. Ik ga er vanuit dat daar snel duidelijkheid over is.”



De luisteraar lijkt sowieso niet veel van de verkoop te gaan merken. Het Mediahuis heeft de intentie om het personeel van Veronica over te nemen, ook de frequentie blijft hetzelfde.