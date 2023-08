Talpa kondigt vierde seizoen Marble Mania aan

De show debuteerde in 2021 en betekende een groot succes voor SBS6. Elke aflevering werd door meer dan een miljoen kijkers bekeken. De belangstelling nam daarna af: de derde reeks, die afgelopen voorjaar werd uitgezonden, had nog maar zo’n half miljoen belangstellenden.

Of Winston Gerschtanowitz Marble Mania weer mag presenteren, is nog niet bekend.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.