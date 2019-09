Talpa: Big Brother keert niet bij ons terug

Dat laat een woordvoerster van zendergroep Talpa (onder meer SBS 6 en Veronica) weten aan deze site. Al langer is bekend dat de producenten werken aan de terugkeer van Big Brother. Volgens de laatste geruchten zou Utopia op SBS 6 plaatsmaken voor een hernieuwde versie van de realityhit. ,,Het programma komt niet terug bij ons”, zegt de zegsvrouw. Wat er dan in de plaats komt van Utopia, dat eind van het jaar na vijf jaar van de buis verdwijnt, is nog niet bekend.

Daarmee is een terugkeer van het ‘stiekem gluren’-programma op televisie overigens niet uitgesloten. Hoewel John de Mol de geestelijk vader is van Big Brother, is het format niet in bezit van zijn productiebedrijf, maar van Endemol. Dat bedrijf verkocht De Mol aan het Spaanse Telefónica een jaar nádat Big Brother de wereld overging. Mogelijk vinden de producenten van Endemol een andere geïnteresseerde zender.

Maandag is het twintig jaar geleden dat Big Brother de televisiewereld veranderde. Voor het eerst werd een groep onbekende Nederlanders opgesloten in een huis en 24 uur per dag met camera’s gevolgd: het begin van het realitygenre. Sabine Wendel, een van de deelnemers aan de eerste reeks, verklapte dinsdag bij Beau dat ze een boek aan het schrijven is over haar ervaringen ná Big Brother.