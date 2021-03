Talkshows weg van Westergasterrein in Amsterdam, terug naar Hilversum

Uiterlijk 31 december van dit jaar zullen alle activiteiten zijn gestaakt. Wanneer de laatste uitzending vanuit het gebouw aan de Pazzanistraat komt, is nog onduidelijk. Vermoedelijk zullen de redacties in het najaar verhuizen.

‘Nieuwe kansen’

Stutterheim zegt het besluit van de omroep te betreuren. ,,BNN-VARA (maker van De Vooravond en deel van Op1, red.) had willen blijven, maar de beslissing is omroepbreed genomen. Aan de ene kant jammer, natuurlijk. Maar aan de andere kant biedt zo’n stap ook nieuwe kansen. We hebben nog steeds de visie om van de Westergas een cultuurdorp te maken. We vinden het ook leuk als de hoofdstraat een wat opener karakter krijgt. Zeker in het begin waren de studio’s goede reclame, maar je kon er als gewone bezoeker niet naar binnen. We staan nu weer open voor mooie, nieuwe plannen.’’