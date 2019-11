Talkshow Ladies Night trekt niet meer dan 184.000 kijkers

Disney+ schrapt Michael Jack­son-aflevering The Simpsons

4:06 Een aflevering van The Simpsons waarin Michael Jackson te horen is, is niet opgenomen in het aanbod van streamingservice Disney+. Hoewel de naam van de King of Pop niet voorkomt in de aftiteling van de episode uit 1991, sprak hij wel degelijk de stem in van personage Leon Kompowsky.