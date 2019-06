Talkshow Hendriks en Genee gaat kopje onder in kijkcijfermoeras

Hoewel John de Mol tegen Wilfred Genee de woorden uitsprak: ‘Ga nou even niet naar de kijkcijfers kijken. Ga eerst kijken hoe je het programma een beetje vorm kan geven. Dan kijken we na de zomerstop hoe we het het beste neer kunnen zetten.’ Zullen Hélène Hendriks en Genee niet echt vrolijk worden van de cijfers die vanochtend bekend werden. Waar hij met Veronica Inside een hit heeft die consequent tussen de half miljoen en één miljoen kijkers trekt, is het met Café Hendriks en Genee aanmodderen in de marge.



Extra pijnlijk is dat de lead-in van het programma - Back to the Future - bijna twee keer zoveel kijkers haalde naar Veronica. Na de film uit 1985 keken 197.000 belangstellenden. De eerste drie afleveringen van Café Hendriks en Genee trokken respectievelijk 238.000 kijkers, 142.000 kijkers en 200.000 kijkers.



Als excuus voor de lage cijfers gisteravond zouden Genee en Hendriks kunnen aanvoeren dat er überhaupt weinig tv werd gekeken. Nederland zette de tv voornamelijk aan voor sport (Formule 1 en het WK Voetbal voor vrouwen) en nieuws (Achtuurjournaal, Hart van Nederland en RTL Nieuws). De best bekeken programma's primetime buiten die categorieën zijn Het Echte Leven in de Dierentuin (595.000 kijkers) en College Tour (552.000)