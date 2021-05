Talitha Muusse uit kritiek op Op1: ‘Ik kon Ab Osterhaus niet controleren’

Talitha Muusse heeft in Een podcast over media haar ongenoegen geuit over de werkwijze van Op1. Volgens de ex-presentatrice van de talkshow heeft de redactie meer invloed dan de presentatoren en ontbreekt er een onderzoeksredactie. ,,Ik droeg bij aan een beeld dat ik niet zelf kan checken en dat vond ik heel frustrerend.”

Muusse was te gast in de podcast van presentatoren Alexander Klöpping en Ernst-Jan Pfauth, waarin ze uitgebreid terugblikte op haar tijd bij Op1. De presentatrice, die namens de KRO-NCRV een presentatieduo met Sven Kockelmann vormde, vertrok voortijdig bij het programma omdat de omroep voorwaarden stelde die botsten met haar persoonlijke en professionele waarden. Ze mocht de laatste aflevering vanwege haar activistische activiteiten niet meer meepraten over politiek.

Muusse hoopte als presentatrice van Op1 ‘meer perspectief in te brengen op het dagelijkse nieuws’, maar kreeg daar naar eigen zeggen weinig tot geen kansen voor. Zo had ze veel minder dan gehoopt invloed op wie er aan tafel zat in het programma.

,,Er is wel een soort veto, een soort afspraak dat als je als presentator echt niet met iemand om tafel wil, dan kan je dat inzetten. Maar veto is niet zo’n kaart die je iedere dag speelt. De redactie heeft meer invloed dan de presentatoren. Zeker bij een programma als Op1.’’ Volgens Muusse is het praatprogramma van de NPO geen ‘karaktertalkshow’ die opgezet is om de presentator heen, zoals bij Jinek.

Beginselen

Ook heeft de presentatrice er moeite mee dat de talkshow geen ‘beginselen heeft’. ,,Als je ergens gaat werken, dan neem ik aan dat je met elkaar afspreekt wat je met elkaar wilt bereiken. Je hebt een kwaliteitsstandaard, ik ten minste. Als ik werk aflever waar mijn eigen naam bij staat, dan wil je dat het aan iets voldoet.”

Haar aanstelling ging juist heel vluchtig, vond ze. Muusse werd tussen kerst en oud- en nieuw gevraagd, had twee testopnames en debuteerde vervolgens op de buis. ,,Dan ken je elkaar niet. Achteraf kan je ook best de vraag stellen: is het handig om in de politiek meest spannende tijd sinds misschien wel de tweede wereldoorlog, om dan te experimenten met nieuwe presentatoren?”

Quote Ik kan hem alleen maar vragen of hij denkt dat zijn cijfers kloppen. Ik vind dat een hele zwakke controle­func­tie Talitha Muusse

Het viel Muusse op dat haar mening over corona ook niet getolereerd werd. Haar perspectief werd als ‘naïef, niet relatief of niet belangrijk’ gezien, vond ze. Ze zegt daarover: ,,Als je heel lang heel dicht werkt op die Haagse realiteit, dan zeg ik niet iets heel geks dat je een deel van die logica ook begrijpt en je eigen maakt. Ik vond dat als nieuwkomer best wel heftig om te ervaren. Er is een gevestigde manier van denken, die verdedigd wordt.”

Ab Osterhaus

Ook het gebrek aan journalistieke middelen viel haar tegen. ,,Je hebt niet de onderzoeksredactie van een krant en daar wordt ook niet mee samengewerkt. Wat je nu krijgt: ik zit daar en die avond komt Ab Osterhaus. Die verwacht dat de Britse variant komende week heel groot is in Nederland en voor veel besmettingen kan zorgen. Maar ik kan dat niet laten controleren.”



Muusse stelt dat ze alleen procesvragen kon stellen in het programma. ,,Ik kan hem alleen maar vragen of hij denkt dat zijn cijfers kloppen. Ik vind dat een hele zwakke controlefunctie. Ik draag bij aan een beeld dat ik niet zelf kan checken en dat vond ik heel frustrerend. Ik heb daar bezwaar bij. Maar dan werd er gezegd: hij is een autoriteit.”

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: