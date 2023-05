Taarten van Abel keert terug als Taarten van Babel, met een nieuwe presentator

De VPRO heeft besloten om onder een nieuwe naam door te gaan met het geliefde programma, waarin een kind een bijzondere taart maakt om iemand te bedanken. In april stopte Siemon de Jong na twintig jaar met de presentatie. Het voortbestaan van de show was daarmee onzeker. Maar VPRO en producent Kleine Storm maken dinsdag bekend op zoek te gaan naar een nieuw gezicht voor de presentatie.

De VPRO zegt in een persbericht dat het programma ‘de plek blijft om grote onderwerpen waar kinderen mee te maken krijgen van alle kanten te belichten’. ‘Van toeslagen-affaire tot ouder-detentie, van identiteitspuzzels tot schoolpleinconflict. Tijdens het werken aan de reusachtige kleurrijke suikerzoete taart is er alle tijd om aan moeilijke of machteloze gevoelens woorden te geven.’

Gebaseerd op het beroemde schilderij

De titel van de nieuwe serie is voorlopig Taarten van Babel, gebaseerd op het schilderij De Toren van Babel, dat als taart geportretteerd wordt in de leader van het programma.

In 2011 won het programma de Gouden Stuiver voor het beste kinderprogramma en een jaar later de Ere Zilveren Nipkowschijf. Siemon de Jong begon in 2003 op aandringen van de toenmalige producent, die de naam voor het programma al had bedacht voordat ze een ‘Abel’ hadden gevonden. Vandaar dat hij zich als Abel aan de kinderen voorstelt.

Het nieuwe seizoen zal in 2024 op NPO Zapp te zien zijn.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: