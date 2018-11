Taalshow Art Rooijakkers op RTL 4 lijkt blijvertje

De laatste tijd is het een flinke opgave om een publiek boven de miljoen kijkers te boeien. Vaak is dat alleen weggelegd voor vertrouwde publieksfavorieten. Zo noteerden Het Achtuurjournaal (1,7 miljoen), Kassa (1,5 miljoen), Studio Sport Eredivisie (1,3 miljoen), All You Need Is Love (1,3 miljoen) en Het Zesuurjournaal (1 miljoen) gisteravond als enige cijfers boven die magische grens. Allemaal tv-dino's die al in lengte van jaren op tv te zien zijn.



Daar voegt echter Art Rooijakkers zich nu wederom aan toe. Natuurlijk, hij is een monsterpubliek gewend toen hij Wie is de Mol? presenteerde op NPO 1. Dat programma wist vaak meer dan drie miljoen kijkers te scoren. Echter toen hij zijn overstap maakte naar RTL 4, ging het net even minder bij die commerciële zender. Dat zijn programma Praat Nederlands Met Me een hit is, zal dan ook best een opluchting voor hem zijn. Zijn collega Twan Huys, die ongeveer gelijktijdig de overstap maakte, heeft het bijvoorbeeld erg moeilijk en de cijfers van RTL Late Night willen maar niet stijgen.