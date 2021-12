Sylvie zet op hakken kerstboom op, Douwe Bob deelt liefdevol kiekje met dochtertje

Snoop Dogg werkt aan tv-serie over moordzaak waar hij verdachte in was

Snoop Dogg werkt aan een tv-serie over zijn eigen moordzaak in de jaren 90. Collega-rapper 50 Cent is bij de serie A Moment in Time: Murder was the Case, die wordt gemaakt voor de Amerikaanse zender Starz, als uitvoerend producent betrokken.

