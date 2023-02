Sylvie viert de liefde in jurk met hoge split en Frans brengt serenade aan zijn Mariska

Update Caroline loopt 15.000 euro mis in Van Onschatba­re Waarde: ‘Maar geld is niet alles’

Met een bronzen paard kwam Caroline maandagavond aanzetten in de eerste aflevering van het zesde seizoen van Van Onschatbare Waarde. Waar ze zelf inzette op een bedrag tussen de 8000 en 9000 euro, nam ze uiteindelijk genoegen met 5000 euro, zagen 1.650.000 kijkers. Wat bleek achteraf? Expert Bas had véél meer willen geven voor het erfstuk. ,,Ik had echt het gevoel dat ik ergens tegenop moest.”