Sylvie verliest de controle over haar leven en Monique heeft ‘n coronadip

BN’ers in het ziekenhuis: ‘Carrières­witch? Nee, ik ben een iets te grote stresskip’

8:05 Dat er geen Florence Nightingale in haar schuilgaat, vermoedde actrice Monic Hendrickx al. Toch stortte ze zich met overgave in het nieuwe programma ‘BN’ers in het ziekenhuis’ en liep stage in het Erasmus MC. ‘Soms dacht ik: shit, ik heb iets stoms gedaan.’