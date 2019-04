Sylvie verleidt in ultrakort jurkje en zusjes Vol blij met peperdure bolides

De zenuwen nemen toe bij Martijn Krabbé, die vanavond de 'verteller’ is in het paasspektakel The Passion.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@martijn_krabbe) op 18 Apr 2019 om 8:22 PDT

Nu Sylvie weer single is, probeert ze in München het publiek in een wel heel korte creatie te verleiden. Naar eigen zeggen is de presentatrice gewoon ‘ready to glam'.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@sylviemeis) op 18 Apr 2019 om 6:37 PDT

Lisa, Amy en Shelley Vol, beter bekend als het zingende trio OG3NE, hebben vanaf vandaag alle drie een BMW onder hun kont, vermoedelijk gesponsord door een dealer. Amy overweegt nog een kinderzitje aan te schaffen.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@lisaog3neofficial) op 18 Apr 2019 om 7:20 PDT

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@amyog3neofficial) op 18 Apr 2019 om 7:19 PDT

SO SO happy with my new car!!😍 @bmwnederland @bmwjerdefonkert It’s such a beauty!!!🔥 Een foto die is geplaatst door null (@shelleyog3neofficial) op 18 Apr 2019 om 7:57 PDT

Jessie Jazz Vuijk geeft eerlijk toe dat ze voor deze look uren in de stoel van topkapper Rob Peetoom zat.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@jessiejazzvuijk) op 18 Apr 2019 om 7:38 PDT

Gerard Joling en zijn bff Irene Moors moeten vanavond aan de slag met de after sun-crème.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@gerard_joling) op 18 Apr 2019 om 7:42 PDT

Het ziet eruit als een gezellig plaatje, maar Jamai en Chantal Janzen vonden hun fotoshoot voor &C doodeng. Ze zijn namelijk allebei enorm bang voor paarden.

Wij zijn allebei doodsbang voor paarden maar alles voor de fashion 😂. Check Henk op de achtergrond haha. Thanks lieve Chantal en het hele team van @andcgram voor het leuke interview en de geweldige foto’s. Lees nu het hele interview in de nieuwe &C #lente #denim #spring #modellife #komkommerseten #waterdieet Een foto die is geplaatst door null (@jamailoman) op 18 Apr 2019 om 3:56 PDT

Kim Feenstra heeft een gezellige avond achter de rug. Ze verblijdt haar volgers met een hele serie foto's van een feestavond waarop ze onder andere poseert met Humberto Tan.

When life is good. #swipe Een foto die is geplaatst door null (@k2im) op 17 Apr 2019 om 23:50 PDT

Programmadirecteur van RTL Peter van der Vorst is er op deze mooie lentedag op uit gegaan met de hond. Doorlopen zat er niet in, want het dier moest even bijpraten met de buurkoeien.

Kletsen met de buurmeisjes Een foto die is geplaatst door null (@petervdvorst) op 17 Apr 2019 om 23:04 PDT

Een financiële meevaller voor Ronald de Boer. Zijn dochter is één keer geslaagd voor haar rijbewijs. En dat scheelt de trotse papa weer geld, schrijft De Boer grappend bij een foto van zijn juichende dochter.

Geslaagd @brookedeboer voor haar rijbewijs. Gefeliciteerd ❤️😘 in 1x ook nog. 💪🏻 #scheeltpapaweergeld Een foto die is geplaatst door null (@ronald_de_boer_) op 18 Apr 2019 om 3:49 PDT

Vier jaar geleden beleefden actrice Kimberly Klaver en presentatrice Tess Milne nog spannende avonturen in Suriname. Maar vandaag de dag brengen ze hun tijd door bij een evenement voor moeders. Milne kreeg recentelijk een zoontje en Klaver is in verwachting.

Dat actrice Anne-Marie Jung vroeger nogal een tomboy was, bewijst ze wel met dit throwback-kiekje.

Musicalster Tommie Christiaan wil graag dat zijn volgers allemaal het nieuwe album van Kenny B gaan luisteren. Daarom plaatst hij deze knusse foto van zichzelf met ‘koning’ Kenny B.