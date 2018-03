Sylvie praat uitglijders Let's Dance-opvolgster goed

Met Let's Dance bereikte de Nederlandse een miljoenenpubliek en daarmee een sterrenstatus. Ondanks haar populariteit vond RTL het tijd voor vernieuwing en werd ze pardoes vervangen door nieuwkomer Victoria Swarovski. Dat kijkers zich zouden storen aan haar beheersing van haar Duits, kan er bij Sylvie niet in. ,,Ik woon hier al tien jaar, maar nog steeds zijn er na een uitzending altijd wat mensen die zich op sociale media uitlaten over mijn accent. Dat het zó ver zou komen, had ik niet verwacht’’, reageerde ze over haar ontslag tegen Bild.



Overigens kwam Swarovski via Instagram zaterdag kort terug op haar blunders. ,,Het was een lange, lange dag. Het was zo, zo mooi! Ja, ik versprak me hier en daar. Ik deed dit werk ook niet eerder. Maar het was allemaal geweldig. Ik kijk erg uit naar volgende week.''