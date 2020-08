Sylvie Meis woest om bikini-battle met Linda de Mol in Duitse show: ‘Stop met shamen’

In VIPstagram , een soort videoversie van de Showbytes, bespreken presentatoren Tanja Bülter en Kena Amoa de socialemediaberichten van sterren. De nieuwste aflevering, sinds vanochtend te zien op de site van de grote omroep RTL, opent met een bikini-battle rond Sylvie en Linda. De bikinifoto’s van de Nederlandse presentatrices verschillen nogal, constateert het duo. Bij Sylvie lijken de gelikte foto’s jaar na jaar op elkaar, waardoor ze volgens Bülter saai worden. Linda kwam juist met een ‘allesbehalve perfecte’ foto, waarmee ze ‘een voorbeeld voor velen’ zou zijn om niet toe te geven aan ‘slankheidswaanzin’. De twee kloppen de boel nog wat op door te stellen dat Linda in haar magazine uithaalt naar Sylvie, terwijl dat niet zo is.

Gelukkig

De vergelijking schiet bij Sylvie in het verkeerde keelgat. ‘Body samen jullie me nou?’ schrijft ze in haar Instagram stories tegenover haar 1,3 miljoen volgers. ‘Persoonlijk ken ik de presentatoren van dit onbekende programma niet, maar laat me dit vertellen. Ik ben 42 jaar en heb veel meegemaakt in het leven. Ik werk hard aan mijn carrière en ja, ik werk hard in de sportschool. Omdat ik er gelukkig van word, niet omdat ik perfectie nastreef.’



Meis benadrukt dat ze van alle soorten lijven houdt. ‘En ik respecteer ze, om ze te laten zien in al hun schoonheid, zoals Linda de Mol. Maar shame mij alsjeblieft niet omdat ik van mijn eigen lichaam houd en hoe het eruitziet.’



Sylvie benadrukte overigens al eerder dat ze met haar foto’s en vroegere fitnessapp Heiss mit Meis geen ‘onnatuurlijke shape’ wil promoten. Jaloersmakend vindt ze haar eigen lijf wel. ‘Ik ben een 40-jarige vrouw met een lichaam waar menig 25-jarige toch naar zou kunnen kijken van: nah, zou ik ook wel willen’, schreef ze eerder.