Sylvie Meis: Ik vind het lastig om juiste man in mijn leven te vinden

Het onverwachte einde van haar relatie met de schatrijke zakenman Charbel Aouad ,eind vorig jaar, is Sylvie Meis niet in de koude kleren gaan zitten, zo bekent de presentatrice in een interview met de Duitse zender RTL.

,,De periode van de relatiebreuk was een zware tijd. Ik had totaal niet verwacht dat ik binnen een jaar zou gaan verloven en dat die zo snel op de klippen zou lopen. Ik heb met heel mijn hart ja gezegd tegen de relatie met Charbel, maar achteraf blijkt dat liefde alleen niet voldoende is", aldus Meis. Op de vraag hoe het met haar liefdesleven gesteld is, antwoordt ze openhartig: ,,Ik heb regelmatig het gevoel dat het zwaar is en het niet meevalt om de juiste man in mijn leven te vinden."

Belangrijker dan de liefde is haar zoon Damián (11) uit het huwelijk met voetballer Rafael van der Vaart. ,,Een liefhebbende moeder zijn voor Damián komt op de eerste plaats. Pas daarna komen de liefde en mijn carrière", verklaart Sylvie.

Meis is hoopvol gestemd dat ze binnenkort de ware Jacob toch nog ontmoet: ,,Het leven loopt zoals het loopt, maar ik geloof er heilig in dat er ergens iemand voor mij rondloopt."

Charbel ging een dag voor Sylvies verjaardag (16 april) op zijn knieën in een chique hotel in Hamburg: de woonplaats van de blondine. Of Sylvie of de schatrijke zakenman in oktober een punt achter de relatie zette, is onduidelijk. Aan het Duitse blad Gala vertelde daarover: ,,,Een relatie met deze afstand werkt op de lange termijn niet.''