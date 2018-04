'Sylvie Meis beëindigt turbo-affaire met Nederlandse dermatoloog'

Het blad noemt de gestrande relatie van Sylvie met de huidarts 'een helaas mislukte turbo-affaire', omdat de twee 'slechts een paar maanden' een verhouding hadden. Waarom de twee hun prille romance hebben gestaakt, is onbekend. Meis heeft de recente breuk nog niet bevestigd, maar volgens Duitse media is het bericht in Gala veelzeggend en honderd procent waar, omdat ze als schrijfster onder contract staat bij het blad. ,,Gala zou het nieuws nooit brengen als het niet klopt'', zo melden meerdere sites bij onze oosterburen.



Tot oktober vorig jaar was Sylvie Meis verloofd met de schatrijke zakenman Charbel Aouad uit Dubai. Daarvoor datete ze onder meer met de Zwitserse nachtclubeigenaar Maurice Mobetie, de Franse zakenman Guillaume Zarka en de Amerikaanse investeringsbankier Samuel Deutsch. Tijdens haar huwelijk met voetballer Rafael van der Vaart kreeg ze zoon Damián Rafael (11).



Hoe lang de romance van Meis en Klieverik, afkomstig uit de Overijsselse plaats Denekamp, heeft geduurd is onbekend. Volgens Gala en andere media werden ze afgelopen de afgelopen maanden regelmatig gezien in het Hamburgse restaurant Palazzo. Ook sliepen ze samen in het chique hotel Vier Jahreszeiten. Verder dompelden de toenmalige tortelduifjes zich in maart drie dagen lang onder in de luxe van het vijfsterren historische kasteel Weissenhaus aan de Duitse Oostzee en werd ze in mode- en liefdesstad Parijs gezien. Daarnaast was Klieverik aanwezig op het besloten glamourfeest dat de blondine onlangs in haar woonplaats Hamburg gaf voor haar verjaardag.