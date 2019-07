Sylvie in Barbie-roze en André ‘tankt’ kusjes

Voortaan minder rokers in Net­flix-se­ries

13:41 Netflix gaat het goede voorbeeld geven en belooft om voortaan minder rokende personages in zijn series te laten zien. Het besluit van de streamingdienst komt nadat uit onderzoek is gebleken dat er veel meer wordt gerookt in Netflix Originals, dan in series die op Amerikaanse tv-zenders worden uitgezonden.