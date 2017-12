Sylvie: Ik voel me goed in de zon

De twee kregen hun levens niet op één lijn, zo liet Sylvie woensdag via haar management los aan de Duitse krant Bild over de reden van het verbreken van hun verloving. De 39-jarige blondine bracht de kerstdagen dus niet met haar liefje, maar met haar familie door en stapte vervolgens in het vliegtuig om in Miami naar verluidt bij te komen van een onstuimige periode. Naar eigen zeggen lukt Sylvie dat goed, getuige de hashtags 'geluk' en 'nieuwe start' die ze vandaag zette bij een kiekje waarop ze een rode bikini showt.



Sinds haar aankomst in Miami overlaadt Sylvie haar fans met bikinikiekjes, waarmee ze vooral haar eigen merk Sylvie Designs wil promoten. Een aantal foto's werden gemaakt door Michael Goldenbaum, de man van haar Duitse hartsvriendin en vaste visagiste Serena Goldenbaum. Volgens haar is Michael ook een beetje Sylvies persoonlijke bodyguard, zo liet ze weten bij een instagramfilmpje waaruit blijkt dat de paparazzi de voormalig Let's Dance-presentatrice ook weet te vinden in South Beach.



Hoe lang Sylvie in Miami verblijft, is niet bekend. Aan het aantal koffers waarmee ze werd gespot op Miami Airport kan de conclusie worden getrokken dat ze nog even uit het Duitse Hamburg weg blijft. Mogelijk logeert haar zoon Damián (10) bij zijn vader Rafael van der Vaart in Denemarken.